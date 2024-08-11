Правопорядок на Чемпионате России обеспечили росгвардейцы в Москве

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащие соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с полицейскими обеспечили общественную безопасность в ходе подготовки и проведения матча Чемпионата России по футболу между командами «Локомотив» - «Динамо» (Махачкала).