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Самсонов сделал 2-ю передачу в сезоне и пропустил 5+ шайб в 4-й раз. У него 8 поражений при 17 победах

Самсонов сделал 2-ю передачу в сезоне и пропустил 5+ шайб в 4-й раз. У него 8 поражений при 17 победах

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 броска из 29 в матче с «Бостоном» (2:5). Россиянин пропустил не менее 5 шайб в одной игре в 4-й раз в текущем чемпионате НХЛ.

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