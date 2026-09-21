Постпреды ЕС продлили санкции против России на три года. Постоянные представители стран Евросоюза достигли компромисса о продлении индивидуальных ограничений против физических и юридических лиц из России и Белоруссии, сообщает Чешское телевидение.
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Они знают, что мы им продадим всё что запросят, а газ и нефть и так им поставляем! Постоянно пишем как плохо что они отказались от дешёвых энергоресурсов питающих их промышленность и благосостояние и теперь страдают, ну вот зачем! Давайте годную трубу запустим и вам будет легче! Удивительное сострадание!!
Сразу на три тысячи лет они могли бы ввести свои собственные ограничения! И упивались бы такой большущей фигой в нашу сторону!