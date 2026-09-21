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Аргументы недели

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Евросоюз резко увеличил срок действия санкций: ограничения против России и Белоруссии продлены сразу на три года

Евросоюз резко увеличил срок действия санкций: ограничения против России и Белоруссии продлены сразу на три года

Постпреды ЕС продлили санкции против России на три года. Постоянные представители стран Евросоюза достигли компромисса о продлении индивидуальных ограничений против физических и юридических лиц из России и Белоруссии, сообщает Чешское телевидение.

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Геннадий Бережнов

Они знают, что мы им продадим всё что запросят, а газ и нефть и так им поставляем! Постоянно пишем как плохо что они  отказались от дешёвых энергоресурсов питающих их промышленность и благосостояние и теперь страдают, ну вот зачем! Давайте годную трубу запустим и вам будет легче! Удивительное сострадание!!