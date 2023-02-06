Создатели коммунального робоуборщика «Пиксель» обещают, что такие беспилотные электромобили более чем в полтора раза экономически эффективнее, чем привычные отряды дворников «Симметричная» компоновка с «ломающейся» рамой лишь один из трех вариантов, рассматриваемых для будущей серийной машины Робот-пылесос в доме стал обыденным гаджетом.