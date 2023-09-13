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С риском для жизни военнослужащий починил ПВО

С риском для жизни военнослужащий починил ПВО

Начальник расчета старший сержант Николай Жаглин, выполняя боевую задачу в составе подразделения противовоздушной обороны, рискуя собственной жизнью починил систему управления ПВО, которая вышла из строя в результате артиллерийского обстрела.

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