С риском для жизни военнослужащий починил ПВО

Начальник расчета старший сержант Николай Жаглин, выполняя боевую задачу в составе подразделения противовоздушной обороны, рискуя собственной жизнью починил систему управления ПВО, которая вышла из строя в результате артиллерийского обстрела.
Начальник расчета старший сержант Николай Жаглин, выполняя боевую задачу в составе подразделения противовоздушной обороны, рискуя собственной жизнью починил систему управления ПВО, которая вышла из строя в результате артиллерийского обстрела.
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