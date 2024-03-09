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Смертельное ДТП произошло на трассе в Забайкалье

Смертельное ДТП произошло на трассе в Забайкалье

Утром 9 марта в Петровск-Забайкальском районе на ФАД Р-258 "Байкал" произошло столкновение машин "ДАФ" и "ВАЗ", в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, сообщается в пресс-службе УГИБДД России по Забайкалью.

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