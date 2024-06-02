«Ни нагнуться, ни шнурки завязать»: 60-летняя Маргарита Суханкина пугает врачей

Экс-солистка группы «Мираж» подвергла жизнь опасности, чтобы снова почувствовать себя счастливой. Маргарита Суханкина стоп-кадр программы "Секрет на миллион"Обладательница великолепного голоса Маргарита Суханкина чуть ли не всю свою сознательную жизнь боролась с лишним весом.
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