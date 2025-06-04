Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Балу -
    Да такие как она ежедневно в Россию эшелонами въезжают... Границу закрывать надо, ужесточать контроль за нахождением ...Порешать не получ...
  • Helen
    Какой расстрел, Вы о чем? У четвертый год воюем???( или просто наши  ребята гибнут), а у нас даже СМЕРШ не вернули🥲🥲🥲В Крыму задержан ...
  • Анна Зареченская
    Какое там пожизненное, хватит, только растрел. И так русский народ кормит всех мигрантов, так еще и убийц будет кормить.В Крыму задержан ...

Какого генерала Шурыгин назвал виновным за удары по аэродромам. Это он заменил в ВКС Суровикина

Какого генерала Шурыгин назвал виновным за удары по аэродромам. Это он заменил в ВКС Суровикина

После удара украинских дронов по русским военным аэродромам известный военный обозреватель Владислав Шурыгин прямым текстом обвинил главнокомандующего ВКС России Виктора Афзалова и его генералитет в вопиющей безответственности и халатности.

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