Немцам предложили работать за идею: Mercedes требует больше часов без доплат

объявил о планах по урезанию производственных мощностей на родине и ужесточению программы экономии. Причина – высокие издержки, которые концерн хочет сократить, чтобы оставаться на плаву в конкурентной борьбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии