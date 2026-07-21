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За рулем

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Немцам предложили работать за идею: Mercedes требует больше часов без доплат

Немцам предложили работать за идею: Mercedes требует больше часов без доплат

объявил о планах по урезанию производственных мощностей на родине и ужесточению программы экономии. Причина – высокие издержки, которые концерн хочет сократить, чтобы оставаться на плаву в конкурентной борьбе.

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