Несекретные материалы

14 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кучков
    Почему им сходит это с рук!?Пусть путин ответит,как учили его в ленинградских дворах!?.Американский полк...
  • Дмитрий Гурин
    Надо сразу вводить симметричную ответку а не ковырять пальцем в жопе.Etelä-Suomen Sano...
  • александр муравьев
    Раз Запад начал активно заботиться о благополучии России значит всё делается правильно.Эксперт: запрет н...

Эксперт: запрет на экспорт дизельного топлива из РФ представляет риск не только для мира, но и самой Москвы

Эксперт: запрет на экспорт дизельного топлива из РФ представляет риск не только для мира, но и самой Москвы

Руководство России ввело запрет на экспорт дизельного топлива в крайне неудобное для всего мира время – в преддверии зимы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АТ
Александр Теплов
Охр..евшие эксперты отрабатывают свои серебрянки
Ответить
16 час.
александр муравьев
Раз Запад начал активно заботиться о благополучии России значит всё делается правильно.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх