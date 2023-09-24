Эксперт: запрет на экспорт дизельного топлива из РФ представляет риск не только для мира, но и самой Москвы

Несекретные материалыОбществоПодписатьсяЭксперт: запрет на экспорт дизельного топлива из РФ представляет риск не только для мира, но и самой МосквыРуководство России ввело запрет на экспорт дизельного топлива в крайне неудобное для всего мира время – в преддверии зимы.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАТАлександр ТепловОхр..евшие эксперты отрабатывают свои серебрянкиОтветить16 час.александр муравьевРаз Запад начал активно заботиться о благополучии России значит всё делается правильно.Ответить5 час.
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