За лето в Свердловской области утонули 55 человек

В ГУ МЧС Свердловской области подвели итоги купального сезона. Как рассказала главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Ирина Каменных, за лето утонули 55 человек, в том числе 11 детей, это на 4 человека больше, чем в 2022 году.