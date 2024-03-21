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Санчес: в 2020 году демократы просили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Байдена

Санчес: в 2020 году демократы просили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Байдена

Американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес, комментируя обвинения западных СМИ в адрес организаторов выборов президента России якобы в авторитаризме и электоральных манипуляциях, напомнил, как в 2020 году в ходе президентских выборов в США демократы «поиграли с цифрами» и попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее американского лидера Джо Байдена.

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