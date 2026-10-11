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Спорт Уик-Энд

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Если бы назначили пенальти и если бы отменили офсайд…

Если бы назначили пенальти и если бы отменили офсайд…

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Первая лига Pari. 13-й тур «Торпедо» отправилось из Москвы на матч с «Ленинградцем» на клубном автобусе.

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