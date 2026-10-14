Елена Дрожжина, с опытом работы более 19 лет, назначена мировым судьей на три года в Скопинском районе Рязанской области.
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