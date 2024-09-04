Андрей Хлутков: «Задача: образовать Петербург как город будущего»

Директор Президентской академии в Санкт-Петербурге, член редакционного совета «Петербургского дневника» - о развитии вузов Основным информационным фоном лета и начала осени 2024 года стала развернувшаяся в городе предвыборная кампания, в ходе которой все мы с большим интересом подводим итоги отчетного периода и строим планы.