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Царьград

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В Свердловской области от воды освободились 80 участков и 2 дома

В Свердловской области от воды освободились 80 участков и 2 дома

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области утром 1 августа проинформировала о том, что динамика развития паводковой обстановки на водных объектах региона соответствует прогнозным показателям.

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