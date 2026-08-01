В Свердловской области от воды освободились 80 участков и 2 дома

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области утром 1 августа проинформировала о том, что динамика развития паводковой обстановки на водных объектах региона соответствует прогнозным показателям.
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