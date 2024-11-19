Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь 22-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Лас-Вегаса. Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.