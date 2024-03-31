Сухофрукты: польза и вред для здоровья

Сухофрукты уже давно занимают почетное место в рационе как здоровая альтернатива сладостям. Насколько они полезны на самом деле сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.
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