🏆 «Крым 24» — в ТОП-3 региональных телеканалов в MAX Уверенно занимаем 2 место среди всех региональных каналов по просмотрам и среднему охвату одного поста.
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🏆 «Крым 24» — в ТОП-3 региональных телеканалов в MAX Уверенно занимаем 2 место среди всех региональных каналов по просмотрам и среднему охвату одного поста.