Из зарегистрированных характеристик следует, что Xiaomi 18 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью примерно 6000 мА·ч, а Pro Max — около 7050 мА·ч, что ниже показателей китайских версий, где заявлены батареи на 7000 и 8500 мА·ч соответственно.