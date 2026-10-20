Из зарегистрированных характеристик следует, что Xiaomi 18 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью примерно 6000 мА·ч, а Pro Max — около 7050 мА·ч, что ниже показателей китайских версий, где заявлены батареи на 7000 и 8500 мА·ч соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минфин предложил ...
- Минтранс пока не ...
- Лукашенко возложи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым