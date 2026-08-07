Журналист Леонтьев рассказал об объемах продаж топлива на АЗС небольших сетей

Независимые АЗС по своей сути являются перекупщиками, которые не несут налоговой нагрузки и при этом наживаются на населении за счет высоких цен, заявил в эфире программы "Соловьев Live" журналист и публицист Михаил Леонтьев.
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