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Газета.ру

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Журналист Леонтьев рассказал об объемах продаж топлива на АЗС небольших сетей

Журналист Леонтьев рассказал об объемах продаж топлива на АЗС небольших сетей

Независимые АЗС по своей сути являются перекупщиками, которые не несут налоговой нагрузки и при этом наживаются на населении за счет высоких цен, заявил в эфире программы "Соловьев Live" журналист и публицист Михаил Леонтьев.

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