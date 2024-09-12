Прокурор Парижа рассказал, как Дуров соблюдает условия судебного надзора

Основателя Telegram задержали 24 августа в аэропорту столицы Франции Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что основатель Telegram Павел Дуров, задержанный во французском аэропорту Ле Бурже 24 августа, полностью сотрудничает со следствием.
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