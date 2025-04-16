Политика как он...
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Политика как она есть

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Что говорил о конфликте России и Украины сын Хрущева

Что говорил о конфликте России и Украины сын Хрущева

Сергей Никитич Хрущёв, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва (с 1953 по 1964 года) в интервью не безызвестному журналисту Дмитрию Гордону, которое состоялось еще задолго до СВО, высказал своё мнение, почему его отец в 1954 году передал Крым в состав УССР (Украинской Советской Социалистической Республики).

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