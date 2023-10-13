Военные автоинспекторы проведут акции по ПДД с военнослужащими ЮВО в Армении

Инспекторы проверят общую готовность автомобилей, в частности, наличие омывающей жидкости, подголовники сидений, в случае, если они предусмотрены конструкцией автомобиля, исправность штатных ремней безопасности, а также чистоту регистрационных номерных знаков транспортных средств.