БлокнотРУ Глава узбекской диаспоры в Москве зазывает соотечественников в Россию Россия, где курьеры из Узбекистана зарабатывают 2-2,5 тысячи долларов в месяц, аргументирует Бахром Исмаилов.
«Почему меняешь гражданство?»: русскому парню из Узбекистана, потерявшему руку и ногу на СВО, угрожают с родины
Комментарии
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Иван Иваныч
Ага, и крепостное право тоже восстановить предлагаете? Романовы деградировали, вывелись, да и онемечились давным-давно. Да чего уж там- Романовы, а давайте уж сразу-в первобытнообщинный строй вернемся: коллективный труд и потребление, общая собственность, равенство, власть реального лидера-авторитета при первобытном демократизме, полное единение с природой. Лепота! Средняя продолжительность жизни в царской России в 1913 году составляла 32,9 года- вот такой вот их порядок... Впрочем- идите в ... со своими подробностями в Контакте и Одноклассниках и в целом- идите..., куда- думается, что догадаетесь, несмотря на немецкую фамилию.
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3 час.
Алексей Сгибнев
Всех мигрантов домой . И депутатов им в добавок отдать в подарок.
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2 час.
владимир лобурь
Исмаилов тупой идиот. России не нужны ихние курьеры.
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1 час.
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