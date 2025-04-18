«Почему меняешь гражданство?»: русскому парню из Узбекистана, потерявшему руку и ногу на СВО, угрожают с родины

Иван Иваныч

Ага, и крепостное право тоже восстановить предлагаете? Романовы деградировали, вывелись, да и онемечились давным-давно. Да чего уж там- Романовы, а давайте уж сразу-в первобытнообщинный строй вернемся: коллективный труд и потребление, общая собственность, равенство, власть реального лидера-авторитета при первобытном демократизме, полное единение с природой. Лепота! Средняя продолжительность жизни в царской России в 1913 году составляла 32,9 года- вот такой вот их порядок... Впрочем- идите в ... со своими подробностями в Контакте и Одноклассниках и в целом- идите..., куда- думается, что догадаетесь, несмотря на немецкую фамилию.