Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    И кто такой у нас такой добренький за счёт народа такое организовал?"Увезли в глушь":...
  • Анатолий ashkourin
    Если бы все фортификационные укрепления были сооружены,то ВСУ не выбили с территории и по сей день.Большой бардак про...Украли тысячи жиз...
  • Мария
    Так вот и я о том же. Можно себе представить, чтобы во время ВОВ журналисты и их читатели подавали советы Сталину, ку...Дело генерала Ива...

«Почему меняешь гражданство?»: русскому парню из Узбекистана, потерявшему руку и ногу на СВО, угрожают с родины

«Почему меняешь гражданство?»: русскому парню из Узбекистана, потерявшему руку и ногу на СВО, угрожают с родины

БлокнотРУ Глава узбекской диаспоры в Москве зазывает соотечественников в Россию Россия, где курьеры из Узбекистана зарабатывают 2-2,5 тысячи долларов в месяц, аргументирует Бахром Исмаилов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иваныч
Ага, и крепостное право тоже восстановить предлагаете? Романовы деградировали, вывелись, да и онемечились давным-давно. Да чего уж там- Романовы, а давайте уж сразу-в первобытнообщинный строй вернемся: коллективный труд и потребление, общая собственность, равенство, власть реального лидера-авторитета при первобытном демократизме,  полное единение с природой. Лепота! Средняя продолжительность жизни в царской России в 1913 году составляла 32,9 года- вот такой вот их порядок... Впрочем- идите в ... со своими подробностями в Контакте и Одноклассниках и в целом- идите..., куда- думается, что догадаетесь, несмотря на немецкую фамилию.
Ответить
3 час.
Алексей Сгибнев
Всех мигрантов домой . И депутатов им в добавок отдать в подарок.
Ответить
2 час.
владимир лобурь
Исмаилов тупой идиот. России не нужны ихние курьеры.
Ответить
1 час.
наверх