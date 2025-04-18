Известия: Большинство россиян посетят Санкт-Петербург на майские праздники

Длинные майские каникулы — повод отправиться в путешествие по России или отдохнуть на море. Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip больше россияне намерены посетить Санкт-Петербург в праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии