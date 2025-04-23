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Будет вкусно

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Ленивые голубцы с кабачками – очень сочно и вкусно, мне нравятся даже больше, чем с капустой

Ленивые голубцы с кабачками – очень сочно и вкусно, мне нравятся даже больше, чем с капустой

Фарш и кабачок – отличное классическое сочетание. А если добавить ещё лучок, чеснок, зелень, да сметанный соус, то получается ещё вкуснее! По составу и форме блюдо определенно напоминаем ленивые голубцы, только вместо капусты используется кабачок.

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