Ленивые голубцы с кабачками – очень сочно и вкусно, мне нравятся даже больше, чем с капустой

Фарш и кабачок – отличное классическое сочетание. А если добавить ещё лучок, чеснок, зелень, да сметанный соус, то получается ещё вкуснее! По составу и форме блюдо определенно напоминаем ленивые голубцы, только вместо капусты используется кабачок.