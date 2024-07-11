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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Жмако продолжит карьеру в Суперлиге

Форвард (35 лет, 194 см) согласовал условия контракта с ижевским клубом «Купол-Родники». Стороны заключат соглашение до лета 2025 года.

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