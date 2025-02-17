Ирак отвергает иностранное вмешательство — спикер парламента

Ирак не потерпит никакого иностранного вмешательства на своей территории, заявил спикер иракского парламента Махмуд аль-Машхадани, подчеркнув важность соблюдения Ираком и Турцией двусторонних соглашений и продолжения регионального сотрудничества для устранения потенциальных угроз, 17 февраля сообщает Shafaq News.