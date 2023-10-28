В Казахстане число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 20 человек

В Казахстане число жертв аварии на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 20 человек. Об этом сообщает 28 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на компанию «Арселормиттал Темиртау», владеющую шахтой.
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