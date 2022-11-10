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Защитник «Лестера» Джастин из-за травмы ахилла может пропустить остаток сезона. В феврале 2021-го у Джеймса был разрыв «крестов» – и он не играл 11 месяцев

Защитник «Лестера» Джеймс Джастин получил тяжелую травму второй год подряд. У 24-летнего англичанина диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

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