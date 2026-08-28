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За рулем

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Отличается ли стоимость ОСАГО для «китайцев» и других иномарок

Отличается ли стоимость ОСАГО для «китайцев» и других иномарок

В июле 2026 года средняя цена полиса ОСАГО для китайских автомобилей достигла 8310 рублей – прибавка за год составила 27%.

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