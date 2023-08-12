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В Уссурийске на дамбе образовался проран

В Уссурийске на дамбе образовался проран

На дамбе в Уссурийске образовался проран, вода начала поступать в один из микрорайонов, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

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Комментарии
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Сергей БСА
Враньё полнейшее. дамбу  прорвало. сделана она из говна и палок. за 2 недели до потопа , когда был подтот не большой губеру сказали что не хватили всего одного дня что бы всё доделать. ВСЁ!!!!! Прошло две недели и прорыв. Ну ладно с прорывом, а то что пол города в воде об этом то чего тишина.
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