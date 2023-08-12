В Уссурийске на дамбе образовался проран

Сергей БСА

Враньё полнейшее. дамбу прорвало. сделана она из говна и палок. за 2 недели до потопа , когда был подтот не большой губеру сказали что не хватили всего одного дня что бы всё доделать. ВСЁ!!!!! Прошло две недели и прорыв. Ну ладно с прорывом, а то что пол города в воде об этом то чего тишина.