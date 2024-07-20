Как изменились цены на подержанные автомобили

Автомобили с пробегом в России за полгода подешевели на 4,5 процента. По данным агентства АВТОСТАТ, в конце июня 2024 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в нашей стране составила 1,55 миллионов рублей.
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