Полиция Благовещенска проверит видео с жестоким избиением девушки

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лина любимцева

А сообщат, если задержат этих садистов и извергов? Найдите их обязательно!!! Такой изощренный садизм!! ВООБЩЕ Благовещенск всегда был закрытым пограничным городом и там не водилось никакой нечисти. Я там училась... Город всегда был спокойным и благополучным... А теперь что, ВСЕ ВОРОТА РАСЩЕПЕРИЛИ?!! "Въезжай нечисть, сколько лезет"?