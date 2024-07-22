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Полиция Благовещенска проверит видео с жестоким избиением девушки

Полиция Благовещенска проверит видео с жестоким избиением девушки

В Благовещенске полиция проводит проверку после публикации в Сети видео, где запечатлено, как несколько молодых людей жестоко избивают девушку.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А сообщат, если задержат этих садистов и извергов? Найдите их обязательно!!! Такой изощренный садизм!!  ВООБЩЕ Благовещенск всегда был закрытым пограничным городом и там не водилось никакой нечисти. Я там училась... Город всегда был спокойным и благополучным... А теперь что, ВСЕ ВОРОТА РАСЩЕПЕРИЛИ?!! &quot;Въезжай нечисть, сколько лезет&quot;?
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