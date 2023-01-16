Военное обозрение

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Чехия и Словакия рискуют остаться без обещанных немецких танков в случае начала поставок ОБТ Leopard Украине

Чехия и Словакия рискуют остаться без обещанных немецких танков в случае начала поставок ОБТ Leopard Украине

Германия не хочет передавать танки Leopard Украине, но союзники по НАТО давят на Берлин и положительное для Киева решение все же будет принято в ближайшее время.

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