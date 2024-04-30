Экс-сотрудника АНБ приговорили к 21 году заключения за попытку передачи сведений

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джаре Себастьян Далке был приговорен к 21 году тюремного заключения за попытку передать засекреченные данные якобы агенту российской разведки, которым на самом деле являлся сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.
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