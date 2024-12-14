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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Иностранные коллеги понимают, что без России любые соревнования ненастоящие». Глава ВФВ Шевченко о недопуске волейболистов

Команды из России не допускаются до международных турниров с 2022 года. – Может, у вас какие-то кулуарные разговоры идут на этот счет с иностранными коллегами? – Разговоры идут постоянно.

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