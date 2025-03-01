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🇺🇦Украинские боевики под постоянным плотным огнем российской артиллерии!🔥 #ВСУ #ВСРФ #Артобстрел #Прилеты.

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