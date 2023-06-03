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Премьер Польши Моравецкий: конфликт на Украине породит выгодный для Европы геопорядок

Премьер Польши Моравецкий: конфликт на Украине породит выгодный для Европы геопорядок

flickr.com | Kancelaria Premiera / Public domain Украинский кризис подарил Евросоюзу исторический шанс сформировать новый геополитический порядок без «угрозы» со стороны России.

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