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РФ быстро уничтожает позиции Украины авиабомбами и дронами

РФ быстро уничтожает позиции Украины авиабомбами и дронами

ВС РФ обладают полным преимуществом над Вооруженными силами Украины в воздухе и эффективно уничтожают позиции солдат бывшей советской республики авиабомбами, беспилотниками, а также с помощью истребителей.

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