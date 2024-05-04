РФ быстро уничтожает позиции Украины авиабомбами и дронами

ВС РФ обладают полным преимуществом над Вооруженными силами Украины в воздухе и эффективно уничтожают позиции солдат бывшей советской республики авиабомбами, беспилотниками, а также с помощью истребителей.
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