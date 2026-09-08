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Милли китапханә бинасын Археология институты ихтыяҗына реконструкцияләү проекты хупланды

Милли китапханә бинасын Археология институты ихтыяҗына реконструкцияләү проекты хупланды

Татарстан Фәннәр академиясенең А.Х.Халиков исемендәге Археология институты лабораторияләрен урнаштыру өчен Татарстан Милли китапханәсе бинасын реконструкцияләүнең икенче этап проекты дәүләт экспертизасын узды.

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