Милли китапханә бинасын Археология институты ихтыяҗына реконструкцияләү проекты хупланды

Татарстан Фәннәр академиясенең А.Х.Халиков исемендәге Археология институты лабораторияләрен урнаштыру өчен Татарстан Милли китапханәсе бинасын реконструкцияләүнең икенче этап проекты дәүләт экспертизасын узды.
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