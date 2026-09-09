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В Кронштадте заработал первый российский музей живописи на открытом воздухе

В Кронштадте заработал первый российский музей живописи на открытом воздухе

В форте «Константин» начали работу залы нового музея, посвященного современной пленэрной живописи. Первое в стране учреждение такого профиля стало частью культурной инфраструктуры Кронштадта.

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