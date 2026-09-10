Бронетехника и оружие: хуситы показали трофеи, захваченные при наступлении

Йеменские повстанцы-хуситы в результате своего стремительного наступления в направлении стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, помимо порта Моха и ряда других населенных пунктов, взяли под свой контроль крупную военную базу «Халид» в районе Аль-Муха-Муза.
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