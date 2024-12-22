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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Говорят: под Новый год, что ни пожелается - всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается.

Говорят: под Новый год, что ни пожелается - всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается.

Говорят: под Новый годЧто ни пожелается -Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается.Новый год - время исполнения заветных желаний, и для детей ожидание новогоднего праздника связано с предвкушением волшебства от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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