10 марта из-за хоккея в центре Екатеринбурга на машине лучше не появляться

10 марта 2025 года в Екатеринбурге состоится открытие ледовой арены «УГМК Арены». В связи с ожидаемым увеличением транспортного потока в районе проведения мероприятия, Госавтоинспекция предупреждает о возможных затруднениях в движении.
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