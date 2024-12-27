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  • Вячеслав Денисов
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В УК "Кузбассразрезуголь" прошел День донора

В УК "Кузбассразрезуголь" прошел День донора

На Кедровском разрезе УК "Кузбассразрезуголь" прошел корпоративный День донора в рамках акции "Кровь во имя жизни", в котором приняли участие горняки предприятия совместно с выездной бригадой Кузбасского центра крови.

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