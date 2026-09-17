Чемпион мира Стретович: «Надо ехать даже в нейтральном статусе»

В Челябинск на всероссийские соревнования «Орлёнок» прилетел чемпион мира по спортивной гимнастике и серебряный призёр Олимпийских игр Иван Стретович.
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