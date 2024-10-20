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Собственным картофелем Россия обеспечила себя полностью - впервые за несколько последних лет

Собственным картофелем Россия обеспечила себя полностью - впервые за несколько последних лет

Россия достигла полной самообеспеченности картофелем. По итогам 2023 года уровень самообеспечения этим продуктом вырос на 6,5 процентного пункта, достигнув 101%.

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