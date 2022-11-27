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Мать ребенка-аутиста, которому Роналду разбил телефон: «МЮ» не принес извинений. Никто со мной не связывался»

Мать ребенка, которому Криштиану Роналду разбил телефон, высказалась о наказании игрока. Инцидент произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ-2021/22.

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